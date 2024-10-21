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В следующем году каждый второй калининградец планирует взять отпуск летом — опрос

Каждый второй работающий калининградец в 2025 году планирует брать отпуск летом. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в понедельник, 21 октября.

В следующем году каждый второй калининградец планирует взять отпуск летом
© globallookpress.com
«Большинство калининградцев, а именно 73%, уже составили планы на отпуск в 2025 году. Каждый второй собирается брать отпуск летом, каждый десятый — весной, 8% — осенью, а 6% — зимой. 12% горожан не имеют особых предпочтений и будут отдыхать по графику, составленному отделом кадров», — отмечают аналитики.

Женщины чаще мужчин выбирают отдых летом (54 и 44% соответственно) и весной (13 и 7%). 16% мужчин не имеют конкретных пожеланий по дате отпуска и предпочитают следовать установленному графику. Среди женщин таких в два раза меньше — 8%.

Опрос проводился с 4 по 8 октября.

В РФ определили, как россияне будут отдыхать в 2025 году. Соответствующее постановление подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

Отдых в России
Михаил Мишустин