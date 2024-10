Российский курорт признали лучшим SPA-курортом в мире

20 октября на Бали организатор премии World Luxury Hotel Awards провел торжественную церемонию награждения мировых лидеров индустрии гостеприимства в сегменте премиум. Курорт “Мария” признан лучшим SPA-курортом класса “Люкс” в мире (Best Luxury SPA Resort - Global Winner), лучшим оздоровительным курортом класса “Люкс” в Европе (Best Luxury Wellness Resort in Northern Europe) и лучшим семейным курортом класса “Люкс” в Европе (Best Luxury Family Resort in Northern Europe).

© Пресс-служба

За десятилетие курорт “Мрия” закрепил статус международного лидера в индустрии премиального отдыха и получил признание среди гостей и участников туристического бизнеса со всего мира, что ежегодно подтверждает премия World Luxury Hotel Awards.

Звание лучшего СПА-курорта в мире отображает философию, вдохновляющую людей заботиться о здоровье и качестве долголетия, технологичность и эксклюзивность комлекса, а также подчеркивает непрерывное развитие оздоровительного направления по высоким международным стандартам.

© Пресс-служба

Победа вносит вклад в развитие туристического бренда России на мировой арене и формирование качественно нового премиального сервиса в стране. Благодаря доверию гостей, вовлеченности большой команды и уважению со стороны экспертного сообщества “Мрия” стал единственным российским курортом, который завоевал 41 мировую и европейскую награды, а также 80 ведущих в индустрии отечественного гостеприимства.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия: “Главная ценность международной премии заключается в том, что победителей определяет независимое мнение гостей, путешественников, а также игроков туристического рынка со всего мира. Мы ценим их внимание, доверие и гордимся проделанной работой: за десять лет наша команда построила невероятный по масштабам комплекс с премиальным сервисом, узнаваемость бренда которого вышла за пределы России. Победа для “Мрия” — это отличная возможность продемонстрировать достижения страны в сферах гостеприимства и туризма на весь мир и то, что мы можем не только соответствовать высоким международным стандартам, но и задавать тренды индустрии. Природа Крыма и люди вдохновляют нас создавать совершенную территорию отдыха и оздоровления, которая завоевывает признание в мире”.