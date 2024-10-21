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Нижегородские отели будут загружены на 80% в новогодние каникулы

Загрузка нижегородских отелей в новогодние праздники составит около 80% в новогодние праздники. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье». Председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области Татьяна Смайл отметила, что в отелях Нижнего Новгорода уже идёт подготовка номеров для гостей города, которые планируют приехать группами в новогодние праздники.

Нижегородские отели будут загружены на 80% в новогодние каникулы
© globallookpress.com

Отмечается, что планируемая занятость крупных отелей «Ибис» и «Азимут» достигает 80%. Все номера для групп забронированы, поэтому отели смогут разместить только тех туристов, которые путешествуют индивидуально.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 4 млн ночевок провели туристы в Нижегородской области с начала года.

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Татьяна Смайл
Торгово-промышленная палата