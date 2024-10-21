Россиянин решил добраться до Таиланда автостопом и без денег

24-летний житель Кирова решился на одиночную поездку автостопом на 50 тысяч километров до Таиланда. Достигнуть заветной цели он планирует к концу декабря.

© СОВА

Сейчас парень уже смог продвинуться на 20 тысяч километров, покинув Россию и побывав в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. Сейчас держит путь в Афганистан. Главное в таком путешествии - не бояться выйти из зоны комфорта.

- Когда я выехал из дома, то не взял с собой ни копейки, - отметил он. - В Москве какое-то время жил у друзей, нашел подработку. Один день поработал на автомойке, мне заплатили 1 500 рублей. Потом косил газон, получил 3 000 и отправился дальше, в Казахстан, через Рязань, Самару и Оренбург.

Юноша утверждает, что после Москвы нигде не работал, а деньги и еду дают ему люди, которые встречаются у него на пути.

За сутки получается проехать 200-300 километров, на ночлег он останавливается в палатке или у гостеприимных прохожих. В путешествии прежде всего обращает внимание на местную культуру, а уже потом на достопримечательности и кухню, пишет istochnik.online.