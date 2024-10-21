Уникальную бандану с картой достопримечательностей создали в Забайкалье

В Чите была разработана и создана уникальная бандана с картой природных достопримечательностей Забайкалья. Идея принадлежит директору центра развития туризма Юрию Скоробогатову, который хотел создать компактный, удобный и многофункциональный сувенир, об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

После анализа множества кейсов и участников одного из федеральных конкурсов, Юрий Скоробогатов решил, что бандана будет идеальным вариантом. Она имеет низкую себестоимость и розничную цену, легко перевозится и «продает сама себя» когда владельцы принимают участие в походах.

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Бандана была разработана с учетом символики Забайкалья. Ее размеры 75*75 соответствуют порядковому номеру региона, а цвета - красный, желтый и зеленый - символизируют цвета флага региона. Рисунки по контуру являются точными копиями наскальных рисунков Бронзового века со Смоленских скал и Сухотино.

Бандана стала очень популярной и начала путешествовать по разным уголкам региона, страны и мира. По словам Скоробогатова, сувенир уже есть у многих людей, в том числе у губернатора Забайкалья, телеведущего Андрея Панкратова, тревел-блогеров и различных медийных личностей.

Напомним, сельский туризм будут развивать в России. И Забайкалье рассчитывает нарастить иностранный туристический поток в десятки раз.