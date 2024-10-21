Цены на зимний отдых в России вырастут более чем на 20%

Туристам стоит приготовиться к тому, что цены на зимний отдых в России вырастут на 22% по сравнению с прошлым годом. Таким прогнозом поделилась депутат Татьяна Лобач в ходе круглого стола в Госдуме, на котором обсуждались итоги летнего туристического сезона.

По ее словам, с начала года стоимость путешествий уже выросла на 14%. К подорожанию отдыха на отечественных курортах приводит сразу несколько факторов. Во-первых, это рост стоимости билетов на самолеты и поезда, во-вторых – это нехватка номерного фонда, в-третьих – чрезмерная нагрузка на транспортную инфраструктуру.

При этом внутренний турпоток в России только увеличивается. Таким образом, спрос превышает предложение, что аккумулирует рост цен.

«Некоторые регионы заявили о выравнивании летнего и зимнего турпотока, несмотря на то что летние поездки традиционно длиннее зимних. Отели на самых популярных курортах Кубани и Алтая на период праздников уже забронированы на 90%», – объяснила парламентарий.

О росте цен в рамках мероприятия рассказал и президент РСТ Илья Уманский. Так, гостиницы в сегменте от 0 до 2 звезд с начала года подорожали на 17%, средняя цена за ночь – 6 тыс. руб., стоимость ночевки в трехзвездочном отеле выросла на 18% и составляет 7011 руб., в четырех-пятизвездочном – на 22%, до 12 тыс. руб.

Что касается билетов на самолеты, то за последние 9 месяцев тарифы увеличились на 22%. Кресло в экономклассе на рейсах по России сейчас обходится пассажиру в среднем в 17 тыс. руб.