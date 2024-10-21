В этом году маршрут «Поезда Деда Мороза» станет еще короче

В этом году «Поезд Деда Мороза» отправится в путешествие 19 ноября. Маршрут новогоднего экспресса начинается в Иркутской области, городе Тайшет, и охватит 60 населенных пунктов России, сообщили в пресс-службе РЖД.

© tourdom.ru

Состав уже привычно будет представлять из себя набор тематических вагонов. Пассажиры смогут увидеть приемную Деда Мороза, кукольный театр, декорации сказочного леса волшебника, лавку с сувенирами, кафе и даже ресторан.

Как рассказали в РЖД, в этом году поезд впервые доберется до Сахалина, а также проедет по Уралу и Сибири. Состав пройдет более 30 тыс. км.

Отметим, что «Поезд Деда Мороза» запустили еще в 2021 году. Тогда маршрут включал 36 российских городов, а в 2022-м географию расширили до 100. Но уже в прошлом сезоне размах уменьшили. Состав останавливался на 80 станциях, а этой зимой их будет всего 60.

Впрочем, такой подход может оказаться вполне оправданным. В 2023-м многие желающие посмотреть на поезд жаловались, что остановки в городах короткие, а вот очереди большие. Так что не все дети успевали оценить состав Деда Мороза. В этом году городов в маршруте стало меньше, но остановки более долгие. Судя по расписанию, опубликованному РЖД, «Поезд Деда Мороза» будет стоять в населенных пунктах в среднем по 5–8 часов.