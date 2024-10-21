В России обороты турагентств и гостиниц выросли на треть

Специалисты в ходе исследования выяснили, что в бархатный сезон, с 20 августа по 10 октября 2024 года, оборот российских турагентств вырос на 29%, а гостиниц — на 38% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса приёма онлайн- и офлайн-платежей «ЮKassa» финтехкомпании «ЮMoney» и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Количество операций по оплате гостиниц увеличилось на 9%, а средний чек вырос на 27% и составил 12 438 рублей.

Оборот платежей за билеты на поезда вырос на 12% за год, число оплат — на 10%, а средний чек не изменился и составил 6670 рублей.

В турагентствах число оплат за год осталось без изменений, а средний чек увеличился на 29% и составил 38 533 рубля.

Наибольшим спросом в бархатный сезон пользовались Санкт-Петербург, Москва и Сочи, а также Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Екатеринбург, Владивосток и Минск.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае национальный парк «Кисловодский» посетили около 4,1 млн человек с января по сентябрь 2024 года.