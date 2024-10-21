Какие регионы Северо-Запада привлекают граждан для санаторного отдыха

Санатории Новгородской области заняли первое место по популярности в СЗФО. На второй строчке находятся места для отдыха и лечения в Калининградской области.

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«Наиболее заметными в регионе в этом округе являются санатории Новгородской области, где количество ночевок составило 272 000», – сообщает портал «Санатории России».

Новгородские здравницы являются одним из перспективных направлений для развития санаторного отдыха и оздоровления. Санатории курортов «Старая Русса» и «Валдай» принимают взрослых и детей.

На второй строчке находятся калининградские санатории. Граждан привлекают качество лечебных услуг, морской климат и уникальное историческое наследие. На третьем месте находятся санатории Псковской области. Здесь гости могут насладиться не только процедурами оздоровления, но и живописными природными ландшафтами.

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