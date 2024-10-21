В Госдуме прогнозируют рост числа зарубежных туристов в РФ

По итогам 2024 года число зарубежных туристов, посетивших Россию, может составить около 5 млн человек. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в ходе состоявшегося в нижней палате парламента круглого стола, посвященного итогам минувшего летнего туристического сезона.

© РИА Новости

«Выросло число туристов, приезжающих в Россию из-за рубежа. По итогам года мы ждем цифру примерно в 5 млн человек. Всего же за летний период в Россию прибыли 1 млн 650 тыс. человек, чему в этом числе способствовал запуск механизма электронной визы и безвизовых групповых поездок», – сказала Лобач.

Она отметила, что рост туристического потока фиксируется в семи субъектах РФ.

«Хороший прирост турпотока показывают Республика Тыва, Рязанская и Калужская области, Республика Саха (Якутия), Чечня, Дагестан, Северная Осетия – Алания», – уточнила депутат.

Также, по ее словам, туроператоры зафиксировали замедление роста турпотока в Сочи, а Краснодарский край остался в лидерах по посещаемости.