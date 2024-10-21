Алтайские туристы нашли в Якутии останки древних животных

Путешествующая по Дальнему Востоку семья Самойловых из Алтайского края обнаружила кости древних животных в 20 километрах от заброшенного поселка Северный Усть-Янского улуса.

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Супруги Самойловы нашли на на берегу реки Яны челюсть шерстистого носорога, обломки бивня и сустав тазовый мамонта.

"Место называется Сопливая гора, - рассказывает глава семейства Виталий Самойлов. - Оттаивает лед, и находятся останки мамонтов, бизонов и других древностей".

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Виталий Самойлов вместе с семьей отправился в сплав по реке Яна на байдарках. За 25 дней путешественники проплыли 600 километров, ностальгируя по временам юности.

"В детстве Самойлов проживал в поселке Северный на берегу реки Яны, - пояснили в правительстве Республики Саха. - Здесь же он встретил свою будущую жену Виту. Когда они вместе уехали поступать в вуз, в поселке свернулся золотодобывающий промысел, люди стали уезжать, и постепенно населенный пункт пришел в упадок".

Сегодня Вита и Виталий живут в Алтайском крае. Они решили принять участие во Всероссийском конкурсе "Дальний Восток - Земля приключений". Самойловы сплавлялись по реке Яна от Верхоянска до территории Усть-Янского района Якутии и сняли об этом фильм.