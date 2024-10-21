«Просто ад». Российские туристы в Дубае жалуются на своих же

Модный пляж Kite Beach в Дубае сравнили с геленджикским из-за массового наплыва российских туристов. Так начало туристического сезона в популярном курортном городе описала одна из авторов Telegram-канала «Антиглянец».

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По ее словам, отдыхающих из России стало значительно больше, причем «всех пошивов и мастей».

«Невооруженным глазом можно заметить всех прибывших рейсами "Победы" и "Уральских авиалиний" (а это по четыре-пять рейсов в день)», — добавила она.

Администратор канала также пожаловалась на количество машин в городе.

«Пробки уже просто ад, — говорится в сообщении. — <…>Проблемы с такси наблюдаются уже сейчас».

Более того, отмечается, что без брони ни в один приличный ресторан или бар в выходные сейчас не попасть.

«На входе вы услышите, что даже за баром постоять просто негде», — пояснили в «Антиглянце».

В октябре сообщалось, что жители ОАЭ в 2024 году стали в четыре раза чаще по сравнению с 2023-м приезжать в Сочи. Ранее город признали главным курортом России для богачей.