Когда отправится в путешествие по России «‎Поезд Деда Мороза»‎

"Поезд Деда Мороза" отправится 19 ноября из Великого Устюга в очередное новогоднее путешествие по России. Презентация состава прошла 21 октября на Киевском вокзале Москвы, передает корреспондент ТАСС с места события.

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В этом году поезд проедет свыше 30 тыс. км и побывает в более 60 российских городах.

"Поезд Деда Мороза" представляет собой празднично оформленную передвижную резиденцию. В ее состав входят "вагон-приемная" главного волшебника, вагон "сказочная деревня" для игр и квестов, "вагон-сцена" и "вагон - кукольный театр" для проведения представлений, "вагон-лавка" с сувенирами, "вагон-буфет" и "вагон-ресторан", а также спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза.

"Поезд Деда Мороза" - это совместный проект правительства Вологодской области и "Российских железных дорог", в рамках которого Дед Мороз путешествует по российским городам с праздничной новогодней программой. Впервые проект стартовал 5 декабря 2021 года. За три года поезд провел в пути 190 дней, проехал 78 тыс. км и побывал в более 170 российских городах.