В музее-заповеднике на Урале проведут реставрацию

В Нижнесинячихинском музее-заповеднике деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова побывали архитекторы и проектировщики ООО «Архитектурно-реставрационное объединение «ОРДЕР» Наталья Митина и Сергей Гостюхин. О подготовке историко-архитектурного памятника к реставрации сообщил на своей ВК-странице глава МО Алапаевское Олег Булатов.

«Началась подготовка проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — Спасо-Преображенской церкви, входящей в состав Нижнесинячихинского музея-заповедника».

Глава Алапаевского МО поблагодарил председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анну Громову, которая сделала много для восстановления церквей на Алапаевской земле, в частности, Спасо-Преображенской церкви.