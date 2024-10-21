В Госдуме отметили рост турпотока в семи регионах России

В ГД отметили рост турпотока в семи регионах России
Рост туристического потока фиксируется в Тыве, Рязанской и Калужской областях, Якутии, Чечне, Дагестане и Северной Осетии. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической отрасли Татьяна Лобач.
"Хороший прирост турпотока показывает Республика Тыва, Рязанская, Калужская область, Республика Саха (Якутия), Чечня, Дагестан, Северная Осетия - Алания", - сказала депутат в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного итогам летнего туристического сезона 2024 года.
По ее словам, туроператоры зафиксировали замедление роста турпотока в Сочи, а Краснодарский край остался в лидерах по посещаемости.
"Прирост составил 15% к аналогичному периоду 2023 года", - добавила Лобач.
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"Выросло число туристов, приезжающих в Россию из-за рубежа. По итогам года мы ждем цифру примерно в 5 млн человек. Всего же за летний период в Россию прибыли 1,65 млн человек, чему в этом числе способствовал запуск механизма электронной визы и безвизовых групповых поездок", - пояснила зампред комитета Госдумы.