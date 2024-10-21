Курортные отели России анонсировали скидки к «черной пятнице», которая пройдет в последние выходные ноября. Об этом сообщили эксперты портала TourDom.ru.

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Специалисты предложили выгодные сделки по отелям в Крыму, Краснодарском крае, Тверской и Брянской областях. Кроме того, скидки до 40 процентов будут действовать на отели с четырьмя и пятью звездами. Получить скидку на отдых можно в период с 1 июня по 30 сентября 2025 года, при этом полную предоплату нужно внести 22 и 23 ноября, передает Lenta.ru.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда можно отправиться в бюджетный отпуск в начале осени.

Пока москвичи планируют поездки в бархатный сезон на Черное море, предприниматели на южных курортах страны уже готовятся выжать из последних в этом году пляжников денег по максимуму. В ход идут и типичные уловки, и изощренные способы обмана. Впрочем, попасться на них можно на протяжении всего сезона. «Вечерняя Москва» узнала, как туристу не потерять бдительность.