Посол рассказал об интересе индонезийцев к турпоездкам в Россию

Жители Индонезии проявляют интерес к туристическим поездкам в Татарстан, Чечню, Дагестан и другие российские регионы с мусульманским населением, заявил посол РФ в этой стране Сергей Толченов.

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«Многие, с кем общаюсь здесь, говорят, что им очень нравятся Москва и Санкт-Петербург, в большом восторге те, кто посещали Казань, поскольку Татарстан — один из наших регионов, где значительное мусульманское население, как и Чечня, Дагестан, Башкирия и другие, все они пользуются интересом наших индонезийских друзей», — рассказал Толченов в интервью ТАСС.

Посол также отметил, что хотя сейчас нет организованного туризма из Индонезии в Россию, с индонезийской стороны есть заинтересованность в его создании.

«Мы готовы работать с местными туристическими компаниями, и в допандемийный период поток индонезийских туристов имелся. Конечно, не такой большой, как на Бали из России, но речь шла о десятках тысяч человек, которые приезжали в нашу страну. Думаю, что на какой-то стадии мы выйдем и на то, что будут организованные туры в Москву и другие регионы, и контакты по мусульманской линии будут развиваться», — сказал Толченов.

По его мнению, ситуация в этом направлении начнет улучшаться в скором времени, «может быть, в течение полугода — года».