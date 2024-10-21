Санатории Калининградской области заняли второе место по популярности в СЗФО

Лечебницы Калининградской области заняли второе место по популярности в СЗФО. Об этом сообщает портал «Санатории России».

Среди общего количества туристов, которые с начала года посетили округ, 28% бронировали номера в самом западном регионе России. Калининградская область заняла второе место, уступив Новгороду с показателем 31%. Любителей санаториев привлекли качество лечебных услуг, морской климат и уникальное историческое наследие.

Тройку лидеров замкнул Псков, куда приехали 22,5% туристов. Остальные места топ-5 достались Вологодской (19%) и Архангельской области (17%). В целом по стране количество ночёвок в санаториях достигло около 240 миллионов, что составляет 19,5% от общего числа бронирования отелей.

День отдыха в санатории Калининградской области подорожал с июля по август 2024 года на 20,02%.