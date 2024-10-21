В России стартует туристический проект для поддержки межсезонного спроса

В середине ноября этого года впервые в России состоится масштабный туристический проект, разработанный Ассоциацией операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС). В нем примут участие все игорные зоны страны: "Красная Поляна" (Сочи), казино Tigre de Cristal (Приморье), "Сибирская монета" (Алтай), а также казино SOBRANIE (Калининградская область). Инициатива нацелена на поддержку туристического потока в регионы базирования игорных зон в период межсезонья.

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Организаторы подчеркивают, инициатива направлена не только на усиление туристической активности в межсезонье, но и на популяризацию событийного туризма, который становится важной составляющей развития регионов, стремящихся принимать гостей на круглогодичной основе.

Идея проведения возникла в прошлом году на игорном саммите АИРИС, где был поднят вопрос о важности развития событийного туризма для поддержания постоянного туристического потока. В этом году саммит вновь пройдет 21 ноября в игорной зоне "Красная Поляна" и станет ключевым деловым событием в рамках "Недели казино России".

Саммит соберет ведущих экспертов игорной отрасли, топ-менеджеров игорных зон, а также представителей государственных органов власти для обсуждения законопроекта о включении игорного бизнеса в туристическую индустрию. А также итогов года, новых проектов и ключевых вызовов, с которыми сталкивается игорная индустрия. Одной из тем саммита станет развитие туризма в контексте трансформации игорных зон в многофункциональные развлекательные кластеры.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов прокомментировал грядущий проект:

"Игорные зоны России являются важными центрами событийного туризма в своих регионах. Мы создали этот проект, чтобы поддержать туристическую индустрию в период межсезонья. Разнообразная событийная программа и уникальные предложения позволят гостям открыть для себя российские курорты с новой стороны. Туристы смогут насладиться природными достопримечательностями, оценить локальную гастрономию и стать гостями ярких развлекательных мероприятий, которые подготовили игорные зоны. Мы уверены, что этот проект станет ежегодным и будет развиваться, привлекая все больше внутренних и зарубежных туристов".

Организаторы планируют сделать проект ежегодным событием. В будущем он может стать важным элементом в развитии событийного туризма России, помогая регионам развивать свои туристические программы и привлекать новых гостей не только в разгар сезона, но и в периоды сезонного спада.