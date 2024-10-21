Магнитогорский курорт «Притяжение» стал победителем премии «Импульс»

Магнитогорский курорт «Притяжение», финансируемый председателем совета директоров ПАО «ММК» Виктором Рашниковым, стал победителем премии «Импульс» от газеты «Ведомости» в номинации «Проект года в области социальной инфраструктуры». Об этом сообщили в пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината.

© УпалПолит.Ru

«В рамках курорта "Притяжение" создается городская среда принципиально нового уровня с точки зрения разнообразия возможностей для семейного отдыха и развлечений как для жителей Магнитогорска, так и для гостей города. Мы видим, что наши усилия находят живой отклик — только в 2023 году территорию курорта посетили более 2,3 млн человек», — рассказал Виктор Рашников.

На сегодняшний день в рамках трех очередей было освоено более 200 гектаров, на которых расположены детские площадки с аттракционами, точки питания, пешеходный бульвар, универсальная спортивная зона, озеро с каскадными водопадами и видовым мостом, 40 километров дорожек и трасс для различных видов спорта и многое другое. Также этим летом в «Притяжении» был открыт самый масштабный в России светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью 3,5 тысячи квадратных метров.

УралПолитRu отмечает, что в настоящее время на территории курорта идет строительство крытого детского центра. Кроме того, в перспективе планируется создать хоккейную академию, многофункциональный медицинский центр, жилой квартал, а также термальный и гостиничные комплексы.