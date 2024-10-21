Какие съедобные сувениры туристы везут из Москвы

Печатные пряники, русский шоколад, клюква в сахарной пудре и варенье из сосновых шишек - столичные гиды поделились с "РГ" наблюдениями по самым популярным съедобным сувенирам.

© ТАСС

Москва активно формирует свою гастрономическую карту. Знакомит гостей со вкусами России на сезонных фестивалях, подает "Московский завтрак" в ресторанах, угощает фирменными конфетами и тортом "Москва". А с 16 октября на специальных стойках "Московского чаепития" в магазинах "Азбука Вкуса" (на улицах Арбат, 54 стр.2, Никольская, 10, Неглинная, 20, Большая Якиманка, 32 и на Пресненской набережной, 12) можно найти и "Чай Москва" - посетители фестиваля выбрали его вкус этим летом. Оригинальный купаж черного чая на основе черной и красной смородины, земляники, лепестков василька, сафлора, бутонов роз и долек апельсина стал новым гастробрендом Москвы. Узнали у столичных гидов, что можно взять к нему вприкуску после прогулки по городу.

Чай из облепихи и варенье из сосновых шишек

Экскурсоводы столицы отмечают, что туристы покупают в Москве совершенно разные съедобные сувениры. Так, представители арабских стран часто интересуются икрой, китайские гости - вяленой олениной, индийские - русским пивом. В последнее время постоянен запрос и на чай - с чабрецом, на основе иван-чая или российских ягод.

«‎Чай обычно выбирают в красивых сувенирных упаковках в виде матрешки или в берестяной упаковке, с российской символикой, башнями Кремля и Покровским собором. Большой восторг у иностранных туристов всегда вызывает чай из облепихи. Гости пробуют его в наших ресторанах и потом ищут этот уникальный русский сбор, чтобы привезти домой в подарок», - замечает гид-переводчик Анна Белоусова.

© РИА Новости

Для домашнего застолья туристы приобретают не только сувенирные красные сервизы с золотистой символикой фестиваля "Московское чаепитие", но и крафтовые вкусности - например, варенье из сосновых шишек. Сладкий шоппинг проще всего устроить в знаменитом "Гастрономе №1" ГУМа, а также на центральных улицах Москвы. И сразу сделать перерыв на чай или кофе - сесть у панорамных окон в фирменных шоколадных магазинах на Арбате и близ Тверской улицы.

Печатные пряники и петушки на палочке

По мнению экскурсовода Светланы Крессовой, сладости - это возможность не только попробовать на вкус традиционные кондитерские изделия, но и соприкоснуться с историей. Например, в XIX столетии по оберткам конфет фабрики "Эйнем" можно было изучать географию, литературу, ботанику. Некоторые сладости пережили столетия и дошли до нашего времени - как выпускаемые уже "Красным Октябрем" хрустящие шоколадные шарики с кремом "Ну-ка отними!" или созданное к 300-летию дома Романовых печенье "Юбилейное".

В качестве сладких сувениров туристы с удовольствием приобретают печатные пряники, блестящие петушки на палочках, разноцветные монпансье в жестяных баночках. Гостями из стран Ближнего Востока любим так называемый Russian honey cake, или медовик. А представители Индии и Китая точно заберут с собой пастилу, зефир, клюкву в сахарной пудре и шоколадную плитку, которая привлекает бумажной оберткой с девочкой в платочке и румяными щечками. Хотя китайским туристам в целом российские десерты кажутся слишком сладкими.

По следам "Мишки косолапого" и шоколада "Бабаевский"

Открыть для себя "сладкую" Москву легко на тематических экскурсиях проекта "Открой#Моспром". Москвичи и туристы могут бесплатно посетить производственные цеха кондитерской фабрики "Бабаевский", где им покажут, как изготавливаются известные многим шоколадные конфеты "Мишка косолапый" и "Красная Шапочка", "Птичье молоко", а также шоколад "Аленка". Кроме того, гости могут попасть в Музей Истории Шоколада и Какао (МИШКа) в кондитерском концерне "Бабаевский" и на выставку "Роза Эйнема" на территории архитектурного комплекса бывшей фабрики "Красный Октябрь", посетить мастер-классы по созданию натуральных конфет с орехами, цукатами и сухофруктами в кондитерском бутике.

© РИА Новости

«‎Когда мы гуляем с туристами пешком по острову Балчуг - со стороны Храма Христа Спасителя, Патриаршего моста, ГЭС-2, - доходим до старого здания фабрики "Красный Октябрь" на Берсеневской набережной. Я всегда рассказываю, что именно здесь придумали шоколадные пластинки, которые можно было послушать на фонографе, тортик "Поцелуй меня" и те самые конфеты "Мишка косолапый". Под конец добавляю: "Вам, наверное, захотелось их попробовать?" и в этот момент достаю сладкие презенты - вручаю каждому туристу. Для меня это одна из самых эмоциональных экскурсий», - делится экскурсовод Полина Гурьянова.

Кроме того, столичные гиды советуют прогуляться по корпусам бывшей кондитерской фабрики "Большевик" и узнать секреты популярных батончиков и халвичных конфет в музее "Рот Фронт". Заглянуть в самую высокую фабрику шоколада в мире - на смотровой в Москва-Сити и совершить путешествие на фабрику мороженого в Бутырском районе.

Комитет по туризму города Москвы формирует устойчивый бренд столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год Мостуризм создает события, которые объединяют жителей и гостей города, пополняет городскую афишу новыми мероприятиями. Зимой и летом москвичи и туристы могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля "Усадьбы Москвы", приобщиться к чайным традициям столицы на "Московском чаепитии" или попробовать на вкус "Московский завтрак" в одном из сотен ресторанов-участников проекта.