Проживание в гостиницах Москвы подорожало почти на 40 процентов

Средняя стоимость проживания во всех сегментах гостиниц Москвы и Санкт-Петербурге выросла на 39% и 14% соответственно за первые три квартала 2024 года. Об этом говорит в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Средняя стоимость проживания во всех сегментах гостиниц Москвы выросла на 39% за I - III кварталы 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,4 тысячи рублей в сутки. Средняя цена за номер в Санкт-Петербурге выросла на 14% за этот же период времени, до 8,5 тысячи рублей", - говорится в исследовании.

По словам гендиректора IBC Real Estate Алексея Ефимова, операционные показатели гостиничных объектов Москвы и Санкт-Петербурга продолжают демонстрировать положительную динамику.