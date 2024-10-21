Кубань заняла первое место по количеству ночевок в санаториях

За первые восемь месяцев 2024 года количество ночевок в санаториях страны достигло около 240 млн, что составляет 19,5% от общего числа туристических ночевок.

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Однако высокий спрос на услуги санаторно-курортных учреждений выявил системные проблемы отрасли. Член Правления Национальной Курортной ассоциации Евгений Терентьев отмечает, что рост цен на путевки сопровождается снижением качества сервиса.

Краснодарский край является лидером по количеству ночевок в гостиницах и санаториях на Юге России. За первые восемь месяцев 2024 года в санаториях края отдыхающие провели более 10 млн ночей, что составляет 25% от общего количества туристических ночевок в регионе.

Республика Адыгея, несмотря на меньшие показатели, также привлекает туристов, ищущих спокойствия и гармонии с природой. За восемь месяцев в санаториях республики было зарегистрировано 24 тыс. ночевок, что составляет 7% от общего числа ночевок.

В целом в санаториях Южного федерального округа за первые восемь месяцев 2024 года отдыхающие провели 14 млн 248 тыс. ночей, что составляет 25% от общего количества ночей, проведенных в коллективных средствах размещения за этот период, сообщается на портале бронирования Санатории-России.рф.

Ранее «Кубань Информ» писал, что приезжие будут платить налог за нахождение в Краснодаре. Туристический налог позволит пополнить городскую казну на 94 млн рублей.