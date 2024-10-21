В Крыму допустили введение туристического налога

Инициатива по введению туристического налога в Крыму рассматривается как перспективная, однако обсуждение этого вопроса отложено до завершения российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

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По словам Константинова, хотя эта инициатива имеет потенциал, в настоящее время регион находится в условиях повышенной опасности. Вместе с главой республики Сергеем Аксеновым было принято решение отложить рассмотрение данного вопроса до окончания спецоперации.

Стоит отметить, что в июле 2024 года в Налоговый кодекс РФ была введена новая глава, касающаяся туристического налога, который относится к категории местных налогов. Ранее аналогичный налог был установлен депутатами Великого Новгорода. В результате два муниципалитета региона планируют начать взимание туристического налога с 1 января 2025 года.

Ранее также введение налога одобрило Заксобрания Ульяновской области.