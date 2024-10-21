В Крыму допустили введение туристического налога
Инициатива по введению туристического налога в Крыму рассматривается как перспективная, однако обсуждение этого вопроса отложено до завершения российской специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
По словам Константинова, хотя эта инициатива имеет потенциал, в настоящее время регион находится в условиях повышенной опасности. Вместе с главой республики Сергеем Аксеновым было принято решение отложить рассмотрение данного вопроса до окончания спецоперации.
Стоит отметить, что в июле 2024 года в Налоговый кодекс РФ была введена новая глава, касающаяся туристического налога, который относится к категории местных налогов. Ранее аналогичный налог был установлен депутатами Великого Новгорода. В результате два муниципалитета региона планируют начать взимание туристического налога с 1 января 2025 года.
Ранее также введение налога одобрило Заксобрания Ульяновской области.