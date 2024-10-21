Как россияне планируют провести свой отпуск

Около 39% россиян уже взяли или возьмут отпуск текущей осенью, сообщили "Российской газете" в "Почта Банке" со ссылкой на опрос клиентов, в котором приняли участие 1500 человек. При этом большинство людей собираются потратить на отдых менее 50 тыс. рублей.

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В отпуске 33% опрошенных планируют отправиться в путешествие по регионам России. Азиатские страны выбрали для себя 18% респондентов. По 4% участников исследования планируют путешествие по Европе или странам Ближнего Востока. При этом 41% останутся дома.

Азиатские страны продолжают оставаться главными направлениями зарубежного отдыха для россиян. Климат во многих из них позволяет отдыхать на морском побережье даже осенью.

Провести отпуск в одиночестве планируют 12% респондентов. Еще 28% отправятся в путешествие с друзьями или коллегами. С семьей в отпуск поедут 60% россиян. Более половины респондентов (54%) отметили, что стремятся "привязать" отпуск к осенним школьным каникулам детей.

Чаще всего осенью россияне берут отпуск на семь дней - такие планы есть у 71% опрошенных. Еще 22% будут отдыхать до 14 дней. О планах провести на отдыхе более двух недель в осенний период рассказали только 7% респондентов.

Для 59% россиян приемлемая стоимость путевки не превышает 50 тыс. рублей на одного человека. Еще 27% респондентов готовы потратить на это от 50 до 100 тыс. рублей на человека. Свыше этой суммы выделят на эти цели только 14% опрошенных. При этом цена - не главный фактор выбора направления для отдыха. Так говорят 41% опрошенных, тогда как чуть больше (44%) заявили, что главное для них - морское побережье.

Ранее похожий опрос от портала Superjob показал, что взять отпуск осенью планирует 44% россиян.