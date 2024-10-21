Аналитики составили рейтинг направлений для отдыха в апартаментах

Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха в апартаментах в октябре. Рейтинг составили аналитики сервиса Tvil.ru.

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Первое место по популярности бронирований туристами апартаментов разделили Москва и Санкт-Петербург, собрав по 9%. Второе место занимает Сочи, а третье — Казань с 8% и 4% бронирований соответственно.

Нижний Новгород занял 8 место. В среднем туристы останавливаются в октября в апартаментах на 3 ночи при стоимости суточного проживания в 4,2 тысячи рублей.

Также в топ-10 вошли Калининград, Кисловодск, Краснодар, Екатеринбург и Пятигорск.

Отмечается, что по стране средняя стоимость ночи проживания в апартаментах в октябре выросла на 12% по сравнению аналогичным периодом 2023 года, а на отели эта цена увеличилась на 15%.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ‑5 городов с самыми большими зоопарками.