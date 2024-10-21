Аэропорты предлагают разрешить пассажирам самостоятельно сдавать багаж

Международная ассоциация аэропортов предлагает нормативно закрепить возможность для авиапассажиров самостоятельно регистрировать и сдавать багаж в аэропортах. Об этом говорится в письме ассоциации на имя министра транспорта Романа Старовойта, пишут «Ведомости».

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Для этого необходимо внести корректировки в федеральные авиационные правила, и в частности, в общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования по их обслуживанию. Аэропорты уже изучают возможность установки систем автоматической регистрации багажа с использованием электронных бирок. Это позволит пассажирам, зарегистрировавшимся онлайн, избежать очередей на стойках регистрации.

С июля в воздушной гавани Екатеринбурга тестируется такая система. Ею воспользовались более 5 тыс. пассажиров.