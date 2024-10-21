«Уральские авиалинии» получили нагоняй вместо штрафа за овербукинг

«Уральские авиалинии» могли получить штраф в 500 тыс. руб. за овербукинг на рейсе из Сочи в Екатеринбург. Но транспортная прокуратура всего лишь лишь внесла представление директору авиакомпании.

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Сам инцидент, на который обратило внимание ведомство, произошел еще в августе. Екатеринбуржцу отказали в посадке на рейс из Сочи в столицу Урала, представитель авиакомпании сослалась на некую техническую ошибку. Несмотря на то что случай вполне рядовой в текущих реалиях, о нем написали СМИ. А транспортная прокуратура в итоге взяла ситуацию на контроль.

Отметим, что сверхбронирование обычно квалифицируется как «оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов. Карается это штрафом в 30 тыс. руб. Но в случае с «Уральскими» прокуратура посчитала, что речь идет об «обмане потребителей». А по Административному кодексу РФ такое нарушение уже предусматривает штраф для юрлиц в размере от 100 до 500 тыс. руб.

Впрочем, беспрецедентного наказания рублем за овербукинг не случилось. Перевозчика вообще не оштрафовали.

«Транспортным прокурором директору авиакомпании внесено представление. По постановлению прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ («Введение потребителей в заблуждение относительно качества услуги при ее реализации»), назначено наказание в виде предупреждения», – пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что приняли все необходимые меры для защиты прав пассажиров.