Туристам из Белоруссии могут предложить путешествие в Хабаровский край по схеме: «одна поездка – две страны». Это подразумевает осмотр достопримечательностей в Хабаровске и регионе, а после состоится вылет в Китай.

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Однако, этот тур пока на уровне идеи. Конкретных предложений еще нет. Ещё один вариант – путешествие по бамовской ветке. Бабушки и дедушки белорусов участвовали в строительстве БАМа и этот маршрут может быть интересен. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на министра туризма края Екатерину Пунтус. По ее словам, эти варианты обсуждались с руководителем союза туриндустрии Белоруссии Филиппом Гулым на туристическом форуме в Хабаровске.

Напомним, Дальний Восток намерен активнее привлекать иностранных туристов. Основной акцент сделают на гостях из Китая, однако потенциал есть и у привлечения в регион жителей Ближнего Востока, Латинской Америки и Беларуси.