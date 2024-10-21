«Убогость — наше все». Блогер описал автовокзал в российском городе

Российский путешественник побывал в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае и описал местный автовокзал фразой «убогость — наше все». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, этот автовокзал — «буквально портал в 80-е».

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«Унылая касса с мрачным билетером, старое расписание с наклеенными табличками времени отправки, запах пирожков с капустой, угрюмые таксисты и истертые деревянные скамейки... Все как будто застыло в прошлом», — посетовал он.

Блогер добавил, что вокзальная рюмочная «Заходи!» осталась там со времен его последнего визита в 2019 году. Кроме того, на автовокзале все так же торгуют подозрительной едой, а около входа висит реклама гостиницы.

«После увиденного внутри и около вокзала страшно даже представить, что там за гостиница по цене 1000 рублей в сутки», — признался автор.

Ранее этот же тревел-блогер зашел в магазин низких цен в Хабаровском крае. Он отметил, что супермаркет для необеспеченных людей представляет собой «унизительное зрелище».