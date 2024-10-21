Участники экспедиции БАМ рассказали о возможностях Байкало-Амурской магистрали

Участники экспедиции БАМ продолжают свое путешествие в рамках проекта «БАМ туристический - 2024». В составе группы - эксперты туристической отрасли и туроператоры Иркутской, Амурской областей, Забайкальского края и Республики Бурятия.

© РИА Новости

«Тур направлен на продвижение туристических возможностей Байкало-Амурской магистрали и развитие межрегиональных связей. В группе работает и наш представитель - руководитель туристического клуба "Другая жизнь" Кирилл Хавренков. Сейчас группа находится на территории Забайкальского края в Каларском округе. На выходных состоялась экскурсионная программа на производственные участки "Удоканской меди". Посещение проводилось в индивидуально подобранной спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты. И уже после прохождения инструктажа по технике безопасности», - объяснила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Также участники экспедиции побывали в Новой Чаре – увидели Чарские пески.

«Добраться до поселка непросто, для этого потребовалась специализированная техника. Отмечу, что вопросы формирования туристического продукта являются основными для участников экспедиции. Оснащенность необходимым оборудованием, обеспечивающим доступ и безопасное пребывание туристов-один из главных пунктов при создании турмаршрутов», - сказала начальник отдела туризма Минэкономразвития региона Татьяна Воронина.

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 миллионов в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными.

Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.