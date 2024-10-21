Четыре муниципалитета Приморья намерены ввести туристический налог

=Четыре муниципалитета Приморья с начала 2025 года планируют ввести туристический налог - сбор за размещение в отелях и гостиницах. Об этом сообщила ТАСС министр туризма региона Наталья Набойченко.

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"Решение о введении туристического налога принимается органам местного самоуправления самостоятельно. С 1 января 2025 года планируют ввести следующие муниципалитеты Приморского края: Владивостокский городской округ, Хасанский муниципальный округ, Находкинский городской округ, Уссурийский городской округ, которые испытывают нагрузку на существующую инфраструктуру от стремительно увеличивающегося туристического потока. <...> Проекты решения о принятии муниципальных правовых актов о туристическом налоге на вышеуказанных территориях находятся на рассмотрении в местных представительных органах муниципальных образований и предполагают обсуждение с местным бизнес обществом. Ставка, льготы, основания и порядок их применения - это все предмет обсуждения", - сказала министр.

Она добавила, что соответствующие муниципальные правовые акты должны быть приняты и опубликованы до 1 декабря. =

"Обратите внимание: введение этого налога является правом, а не обязанностью муниципалитета. Туристический налог будет зачисляться в бюджет муниципалитета и должен быть направлен исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры. <...> Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация", - отметила Набойченко.

О налоге во Владивостоке

Туристический налог - это обязательный платеж с выручки от гостиничной деятельности, который вводится с 1 января 2025 года. Сбор будут платить не граждане, а компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают гостиничные услуги и чьи объекты включены в специальный реестр. Сегодня во Владивостоке емкость коллективных средств размещения составляет более 7,6 тыс. номеров.

Налоговая ставка составит 1%, но к 2027 году увеличится до 3%. Во Владивостокском городском округе туристический налог на начальном этапе планируют ввести только на высокий сезон - с 1 июля по 30 сентября. По прогнозам, сбор привлечет в городской бюджет порядка 75 млн рублей в 2025 году. Средства направят на благоустройство мест туристического притяжения и объектов показа.

Проект муниципального правового акта о туристическом налоге направлен в Думу Владивостока, где состоится его обсуждение. Сама методика взимания налога еще в работе.

Приморский край - лидер среди регионов Дальнего Востока по количеству туристических поездок. По итогам 2023 года край посетили около 3,8 млн человек. В 2024 году регион планирует принять более 4 млн туристов. Приморье за первое полугодие посетили почти 170 тыс. китайских туристов. Это на 13% выше допандемийных показателей.