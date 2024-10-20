В России предлагают наказывать туристов строже

Представители Министерства экономического развития и администрации Краснодарского края считают, что надо ужесточить наказание для туристов, которые не соблюдают правила безопасности и приличия. Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.

Замгубернатора Краснодарского края Александр Руппель считает, что для решения проблем безопасности туристов на горнолыжных курортах необходимо разработать свод правил поведения и установить административную ответственность за их нарушение.

«Отсутствие на федеральном уровне правил пребывания туристов на горнолыжных комплексах. Мы это отмечаем уже третий год. Количество туристов растет и адекватность их вызывает вопросы», – сказал Руппель.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников обратил внимание на тех туристов, которые, отправляясь на опасные маршруты, не регистрируются в МЧС.

«Больше половины тургрупп, когда случается ЧП, оказываются незарегистрированными. Мы пока еще не ввели меры ответственности, но мы сейчас будем их вводить и ужесточать», – сказал министр.

По данным из доклада замначальника «Национального центра управления в кризисных ситуациях» МЧС РФ Сергея Калугина, за лето поисково-спасательные работы для помощи тургруппам проводились 62 раза. Из них 37 раз группы не были зарегистрированы спасателями.