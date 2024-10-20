Отели в Анапе и Сочи готовятся к «черной пятнице»

До «черной пятницы – 2024» – всемирного дня распродаж – остается больше месяца, однако некоторые курортные отели в России уже анонсировали предложения, приуроченные к 24 ноября. Скидки доходят до 50% от стоимости проживания. «ТурДом» изучил варианты, которые сейчас есть в открытом доступе.

© tourdom.ru

Распродажа к «черной пятнице» объявлена в Grace Group. Акция распространяется на отели в Сочи, Адлере, Туапсе, Ереване и Абхазии. Сеть особенно выделяет предложение по гостиницам на территории Красной Поляны. Это Grace Imperial 5*, Grace Assara 3* и Grace Calypso 4*. Компания предлагает скидку в 20% на проживание в своих отелях. Один из возможных периодов заселения – с 19 ноября по 23 декабря текущего года. Сейчас, вне рамок акции, в Grace Imperial 5* один люкс в ноябре можно оформить за 92 тыс. руб. на неделю с учетом, что проживать там будут двое взрослых. Стандартная мансарда стоит около 60 тыс. Скидку в 20% можно получить, если бронировать номер в отеле Grace Group с 11 по 15 ноября.

Кроме того, к «черной пятнице» готовится сеть Miracleon. Там предложили своим гостям скидку в 40% на отдых в следующем году. Забронировать номер необходимо в течение 22 и 23 ноября, предоплата вносится полностью. Акция распространяется на отели 5 и 4* на побережье Черного моря. В их числе Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*, летняя резиденция Дача Del Sol Anapa Miracleon 5*, Город Mira Family Resort & Spa Anapa Miracleon 5*, и не только. В частности, акция распространяется на период с 1 июня по 30 сентября 2025 года. По актуальным ценам в июле за одну неделю в Mövenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5* придется отдать 187 тыс. руб. Это если выбрать двухместный Standart. Также следует обратить внимание на опубликованный на сайте перечень номеров, на которые условия акции не распространяются.

Почти аналогичные условия предлагает MoreLeto. Отель уточняет, что при прямом бронировании в течение все тех же 22 и 23 ноября скидка будет не 40, а 35%. Период проживания можно выбрать с 25 мая по 30 сентября следующего года. По актуальным ценам без скидки неделя в начале следующего июня в MoreLeto будет стоить от 70 тыс. руб. Это при выборе стандартного номера.

Также свои предложения по «черной пятнице» публикует компания «Ателика». Отдых со скидкой до 50% возможен в отелях Краснодарского края, Крыма, а также Брянской и Тверской областей.

Отметим, что пока информацию по «черной пятнице» публикуют только отели. Анонсы от туроператоров уже ближе к 24 ноября. Однако они участвуют в этой акции не слишком активно или игнорируют ее, так как низкие цены в межсезонье уже заложены в стоимость. А на весну и лето 2025 года спецпредложения объявлены в рамках раннего бронирования. Подробнее о том, какие скидки туроператоры предлагали к «черной пятнице» в прошлом году, можно почитать здесь.

Ранее TourDom.ru писал, что к высокому сезону в ОАЭ у российских туристов увеличивается выбор авиакомпаний, летающих по направлению. В зимнем расписании ряд отечественных перевозчиков поставили прямые рейсы в Дубай и Абу-Даби, тем самым расширив полетные программы не только из Москвы, но и из регионов.