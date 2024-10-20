Чем заняться и куда поехать на праздничных выходных

В этом году праздничный выходной выпадет на понедельник. Мы будем отдыхать 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства. А чтобы выходные не превратились в обычные субботу и воскресенье, лучшим решением будет отправиться в небольшое путешествие. «Вечерняя Москва» узнала, куда можно поехать на пару дней.

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Жителям столицы можно позавидовать, ведь для приключений необязательно ехать куда-то далеко. Конечно, многих расстраивает тот факт, что в этот раз праздничные выходные продлятся всего два дня, а до этого будет длинная рабочая неделя — с 28 октября по 2 ноября включительно. Зато суббота обещает быть короткой, а понедельник — вовсе выходной, что вдвойне приятнее. И вот как можно провести его с пользой.

И стар, и мал порадуются

Советуем вам посетить «Кудыкину гору», а точнее — Музей русского фольклора под открытым небом, который находится в Липецкой области. Он расположился на территории природного заповедника, у реки Дон. Там «проживают» сказочные персонажи, и можно увидеть стилизованные постройки — точные копии русских крепостей IV–V веков. При посещении комплекса можно также будет прогуляться улочками самого Липецка. Закладывайте на путешествие два дня. Можно добраться электричками, на машине либо заказать тур — цены стартуют от 8000 руб.

Тихо, идет съемка

Если не хотите ехать далеко и еще не были в парке «Москино» — самое время. Комплекс находится в Троицком округе. Все выходные этой осени в кинопарке пройдут в фестивальном формате. В числе самых интересных площадок: «Аэропорт Юрово», «Витебский вокзал», «Древнерусский город», «Москва 1940-х годов», «Пригород Москвы начала 1940-х годов» и другие. Всего их 18. А еще на территории есть кинотеатр, ресторан и многое другое. Поэтому закладывайте побольше времени для посещения парка.

Состав уже подали

Если вы не знаете, где провести время с ребенком интересно и с пользой, поезжайте в Кратово. Там находится Московская детская железная дорога. Это отличный вариант заинтересовать ребенка профессией. Ну а чтобы было интересно всем, местные экскурсоводы готовы отправиться с вами на прогулку по старым дачам, в которых жили известные люди.

Весь в рисунках

В нескольких часах езды от Москвы, в Калужской области, расположился Боровск. Это настоящий музей под открытым небом. Здесь туристы смогут отыскать самые разнообразные росписи на стенах домов и заборах, сделанные местным художником Владимиром Овчинниковым. А еще этот город — сердце старообрядчества и колыбель космонавтики. Здесь вы сможете посетить Музей-квартиру Циолковского, пообедать в монастырской столовой и многое другое.

Встречай, Торжок!

Еще один городок, который стоит внимания, — Торжок. Он имеет свою многовековую историю и богатую культуру, отраженную в достопримечательностях. В Торжок едут за тем, чтобы прикоснуться к уникальным берестяным грамотам, шедеврам торжокских золотошвей и культовым сооружениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Овсянников, туроператор: