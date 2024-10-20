Во сколько туристам обойдется празднование Нового года в Москве

Вслед за обзором цен на новогодние банкеты в сочинских отелях редакция «ТурДома» решила выяснить, в какую сумму это удовольствие обойдется в Москве. Анонсы появились еще не на всех площадках, но получить представление о разбросе цен на встречу 2025 года уже можно.

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Одно из самых бюджетных предложений – у «Веги» в Измайлово. За 11 тыс. руб. со взрослого и 6500 с ребенка там устроят «Новый год в стиле СССР». Включено угощение в стиле «Книги о вкусной и здоровой пищи» и бутылка шампанского на двоих.

Судя по сайту «Веги», предложение очень востребовано. Свободных номеров в ночь с 31 декабря на 1 января 2025-го уже нет, ближайшая свободная дата – 2 января, и далее снова все занято до 6-го включительно. Коллеги в соседней «Альфе» анонс новогоднего праздника пока не опубликовали, но на всякий случай закрыли возможность бронирования размещения на одну ночь. Заселиться в праздники можно минимум на три.

В отеле «Аэростар» 4* на Ленинградском проспекте зовут на «Новогодний пир в формате шведский стол». В меню, впрочем, всё ожидаемо, как и в развлекательной программе. Детям обещают двух аниматоров, визит Деда Мороза и Снегурочки, а взрослым – шоу световых картин и танцы. Вход для взрослого стоит 12 тыс. руб., детям – 50% скидка. В один взрослый билет организаторы включили 0,375 л игристого. Двухместный номер в новогоднюю ночь обойдется от 8415 руб.

Другие предложения в Москве дороже, и порой значительно. В «Сафмар Сущевский» (бывший Holiday Inn) билеты продают по 15 тыс. руб. Обещают фуршет с утиной ножкой конфи, безлимитный бар с тихими и игристыми винами, развлекательную программу с лотереей, танцы с DJ. Вечеринку в анонсе называют «карнавальной», но пояснений для желающих нарядиться нет. Номер в «Сафмаре» сдадут за 8100.

Для тех, кому нравится соседство с небоскребами, есть предложение за 30 тыс. руб. от Novotel Moscow City (для детей – 18 тыс.). Меню за эти деньги уже содержит намек на изысканность. В оливье, например, обещают положить камчатского краба, икру и васаби. Что предложат из напитков, из анонса непонятно. Зато подкупает четкий тайминг мероприятия: веселье расписано по минутам с 21:30 и до 4 утра с перерывом на новогоднее обращение президента. За хорошее настроение отвечает ведущий, шоу барабанщиков и кавер-группа. Что касается размещения на ночь, то оно обойдется минимум в 14 900 руб.

Отель «Гранд», он же бывший «Марриотт» на Тверской, подойдет тем, кто готов потратить на банкет 40 тыс. руб. Организаторы уверенно называют его «незабываемым» и «идеальным». Однако детализация обещаний пока невысока. Меню на сайте обнаружить не удалось. Указано только, что блюда подадут разнообразные, хотя формат шведского стола и так это подразумевает. Зато будет театрализованное шоу от проекта «Заблудшие», выступление кавер-группы, а потом глинтвейн на зимней террасе. Номер стоит от 21 250 руб.

Пожалуй, дороже всего, обойдется встретить Новый год с видом на Кремль. Эту привилегию гостям предлагает отель «Балчуг» по цене «от 99 тыс. руб.» со взрослого гостя. Подростка 13–17 лет пустят с родителями за 34 тыс., ребенка помладше – за 19 500. Заплатить 11 500 руб. придется даже за маленького гостя 3–5 лет.

«Сказочно роскошный» стол с «огромным выбором» закусок и десертов обещают накрыть в панорамном зале Москва. Наливать будут шампанское Prevoteau-Perrier из расчета одна бутылка на двоих. Без ограничений подадут просекко, премиальные вина, ром, виски, коньяк, водку и безалкогольные напитки. Само собой, будет праздничная программа, танцы и сюрпризы, но до 2 ночи.

Особенность предложения в том, что в цены уже включено проживание в номерах отеля, «королевский поздний завтрак» до часу дня 1 января, доступ в сауну, бассейн и поздний выезд.

Ранее мы писали о ценах на встречу Нового года в отелях Сочи – в некоторых случаях отказаться от платного банкета туристам нельзя.