Черное море у берегов Краснодарского края остывает медленнее, чем в 2023 году. Об этом свидетельствуют показания из архивов.

«Черное море у берегов Краснодарского края остывает медленнее, чем в 2023 году», – следует из открытых данных.

На 20 октября в целом по Краснодарскому краю температура в Черном море не превышает +20 градусов. Самая теплая вода сейчас в Анапе и Новороссийске, там +19 градусов. Интересно, что она выше, чем температура воздуха.

Примечательно, но такая температура Черного моря в 2023 году была в 10-х числах октября. Ранее стали известно о том, что Украина откажется от территориальных претензий к России.