Что посмотреть в Екатеринбурге — топ-5 мест

В этом городе гармонично соседствуют современные небоскрёбы и исторические архитектурные памятники.

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«Екатеринбург — редкий и очень ценный пример компактного соседства множества архитектурных стилей, официальных и неформальных достопримечательностей, артефактов прошлого и примет настоящего. При этом чтобы обойти их все, будет достаточно пары дней. А начать рекомендую с этой пятёрки», — Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story.

Плотинка

Плотинка – одна или самых романтичных локаций Екатеринбурга, место встреч и расставаний. Её история началась в XVIII веке, когда было принято решение построить плотину для нужд металлургического завода: регулирования уровня воды в реке Исеть и создания искусственного водоёма.

Однако сегодня Плотинка известна не только своей исторической значимостью, но и тем, что стала популярным местом отдыха горожан и туристов. Здесь можно увидеть множество скульптур, памятников и арт-объектов, проходят фестивали и концерты, благодаря чему она превратилась в центр городской жизни. Считается, что Плотинка ещё и исполняет желания. Если бросить через неё монету и она упадёт в воду, желание обязательно сбудется.

Ново-Тихвинский монастырь

Ново-Тихвинский женский монастырь был основан в начале XIX века на юго-западной окраине Екатеринбурга. История его появления – это история огромной силы веры, проявленной игуменьей Таисией. Меньше чем за 10 лет ей удалось превратить скромную деревянную церковь в крупнейший женский монастырь Урала.

Первые постройки на территории обители – три храма во главе с Собором Александра Невского – были обращены фасадами к городу и выполнены в стиле позднего классицизма. Однако ближе к началу XX века в архитектуре монастырских строений появились черты византийского стиля – и потому обитель выглядит особенно строго и торжественно.

Медный дом

Штаб-квартира Русской медной компании, более известная как Медный дом, – проект легендарного бюро Нормана Фостера, в своё время построившего спорный небоскрёб-огурец в Лондоне.

В отличие от британского брата, Медный дом в Екатеринбурге любят – хвалят за необычный внешний вид и медный цвет, который очень красиво играет на солнце. Переводя на архитектурный – за гранёный фасад, «вдохновлённый кристаллической решёткой меди», и соразмерность городу, району и человеку.

Увидеть 15-этажный дом обязательно стоит не только при свете дня, но и вечером: то, как оригинально решена подсветка здания, заслуживает восхищения.

Сити и Ельцин-центр

Самым заметным воплощением «новой» городской архитектуры служит квартал Екатеринбург-Сити. Это комплекс из нескольких высотных зданий на берегу Исети, напоминающий башни из стекла и бетона в любом мегаполисе мира. А по соседству возвышается Ельцин-центр с медиаэкранами и характерным «перфорированным» белым фасадом.

Центр объединяет музей с экспозицией, посвящённой политической истории 90-х, библиотеку на 40 тыс. изданий, архив, образовательный центр и площадку для проведения мероприятий. Такие проекты ожидаешь увидеть скорее в арабских нефтяных империях, чем на стыке Европы и Азии. Но городу Сити идёт – да и атмосфера там неожиданно комфортная и по-хорошему деловая.

Косой дом

Доходный дом купца Чувильдина в виде параллелограмма с острым углом в 80°, получивший в народе ироничное, но обоснованное прозвище Косой дом, был построен в 1900 году. Но реконструирован и преобразован совсем недавно – причём как частная инициатива.

А в этом году под стенами усадьбы появился маленький уютный сад с прудом и каскадным водопадом (и вновь на частные средства). И это вдохновляющий пример, как реновированная, переосмысленная архитектура получает новую жизнь и новые функции в современности.

Косой дом – пожалуй, самая известная достопримечательность Екатеринбурга. Но если двигаться от него вдоль Исети в сторону центра, можно увидеть и другие – памятник клавиатуре и «битловский дворик».