Подведены итоги туристического сезона в России

По осени можно подвести итоги туристического сезона в России. В денежном выражении оборот внутреннего туризма только за лето вырос на 24%, до 917 млрд рублей. Впрочем, и прошлый год тоже был рекордным по отношению к позапрошлому. По итогам 2024 года ожидают показателя в 2-2,2 трлн рублей. И это еще не предел.

По данным Росстата, в первом полугодии россияне совершили 39 млн турпоездок по стране. Ассоциация туроператоров России рапортует о числе туристов только в летние три месяца под 50 млн. Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам года их число превысит 90 млн.

Кто едут? Да все. "Раскачалась" молодежь, и дала самый большой прирост внутреннего туризма. Пенсионеры и предпенсионеры тоже стали ездить активнее, беря пример со своих зарубежных сверстников.

Куда поехали? Если раньше само понятие "внутренний туризм" включало в себя лишь несколько регионов - Черноморское и Азовское побережье, Карелия, в какой-то степени Поволжье, то сейчас география расширилась кратно. В четверти регионов страны число туристов было сопоставимо с численностью трудоспособного населения или превысило ее. Самым "модным" направлением (по темпам прироста турпотока) стал в этом году Алтай, где, несмотря на острый дефицит туристической инфраструктуры, побывало в 2,5 раза больше туристов, чем там живет жителей. На втором месте (и на первом по превышению числа туристов местных жителей в 4,4 раза) - Ленинградская область (без Петербурга): уникальное сочетание природы, культурных памятников и гостиничного ресурса. Краснодарский край по-прежнему в лидерах по числу бронирований (две трети), но люди активно поехали (помимо Крыма) и в Калининградскую область, и в Поволжье (Казань, Нижегородчина, Волгоградская область), по Средней полосе РФ.

Кто-то привычно объясняет взлет внутреннего туризма тем, что традиционные до 2022 года выездные туристические направления закрылись, а посему людям "некуда деваться". Это не так. Выездной туризм, хотя и не восстановился к уровню 2019 года (до пандемийного), тоже вырос - на 14-15% к прошлому году. "Закрылась", собственно, только Европа, куда и раньше не было массового потока. Вместо нее россияне поехали в Китай, Вьетнам, на Кубу, в Таиланд, Египет и ОАЭ, по Турции тоже рост. В 2019 году за рубеж выехали 16 млн российских туристов, в этом будет чуть меньше - 14 млн. Так что рост внутреннего туризма имеет самостоятельное значение. Во-первых, потому, что на фоне роста доходов населения появились деньги для поездок (несмотря на рост среднего чека за турпоездку примерно на 20% к прошлому году). Во-вторых, туристическая инфраструктура в стране стремительно развивается. В-третьих, российские дороги (с придорожной инфраструктурой), которые мы привычно ругаем (с дураками уже смирились), стали более качественными и скоростными, став реальной альтернативой самолету и поезду и сделав доступными в пределах дневного перегона места, куда раньше было добираться хлопотнее. Это сделало людей легче на подъем намного. Стремительно набирают популярность короткие поездки - на машине - когда можно на выходные поездить по окрестностям.

Туризм - типичная "платформенная" экономика, когда все можно организовать через интернет-платформы, от гостиниц-апартаментов и билетов до экскурсий. Порог доступности - ниже некуда. Через агрегаторы организуется намного более половины поездок - полностью или частично. Россияне - вот тоже удивительно - стали заранее планировать свой отдых (своего рода признак стабильности), в том числе экономя на раннем бронировании, которым воспользовались более трети туристов. Увеличением автомобильной доступности (для жителей Европейской части страны) в том числе, на мой взгляд, во многом объясняется то, что, например, Архангельская область последние годы стоит на третьем месте по приросту выручки от туризма.

"Руссо-туристо" стал более "индивидуалистичным", он не любить ездить группами по 20-30 человек. Ведь все можно организовать самому. А помимо экскурсий теперь востребованы просто красивые места, чтобы сделать селфи и выложить в соцсетях, ценится само по себе посещение местных ресторанов (гастро-тур). Повсеместно возникли тысячи музеев и интерактивных экспозиций на самые разные темы и вкусы, посещать которые не обременительно (это вам не Эрмитаж обойти), но познавательно, поскольку местные экскурсоводы (их легко найти на тех же агрегаторах) вам такое расскажут, что вы рот от удивления раскроете.

Уникальным туристическим явлением (с большими темпами прироста) стали малые города (население менее 50 тыс.), а это более 70% всех городов страны. Почти в каждом есть что посмотреть и где остановиться хотя бы на один-два дня. Они, как правило, в автомобильной доступности от мегаполисов. Поэтому, скажем, на выходные в сезон не так-то просто снять номер в Калязине или Угличе, в Коломне или Туле, самостоятельными туристическими направлениям стали Саранск и Калуга, Псков и Ярославль. Или взять Волгоград, где летом количество бронирований посуточных объектов выросло на 133% год к году, в Костроме - на 128%, в Сергиевом Посаде на 161%, в Клину - на 177%, в Дмитрове - на 253%. Стремительный рост спроса не поспевает за предложением, не хватает ни гостиничных номеров, ни частного фонда. Внутренний рынок оказался не готов к тому, что турист сегодня - это уже более состоятельный и взыскательный потребитель. Туротрасль возлагает надежды на продление Нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Вроде бы планируют в 2025-2030 году инвестировать в отрасль около 400 млрд руб. Но нужны не только деньги, но и подготовленные кадры, вопреки мнению, что туризмом может заниматься чуть ли не каждый.

Отдельная тема - въездной туризм. В 2022 году он рухнул из-за санкций. Но уже летом текущего года въездной турпоток в РФ вырос в 1,5 раза - до миллиона человек, по итогам года будет 5 млн. Это больше, чем было в 2018 году, в год чемпионата мира по футболу (4,2 млн). Огромную роль сыграло введение электронной визы. Так что открытость и доступность - главные рецепты как для внутреннего туризма, так и для въездного.