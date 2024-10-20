В аэропорту Казани сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Введенные утром в воскресенье, 20 октября, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани в связи с обеспечением безопасности были сняты в 9:30 по московскому времени, сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — указано в сообщении.

Согласно данным Росавиации, на запасные аэродромы в период ограничений ушли пять самолетов. Их направили в авиагавани Самары, Ульяновска и Чебоксар.

О приостановке приема и выпуска самолетов в казанском аэропорту стало известно ранее в этот же день. Ограничения действовали с 6:00 по московскому времени в связи с угрозой атаки беспилотников.