Эксперты рассказали, во сколько обойдется новогодний тур на Байкал

По прогнозам, уже к началу декабря места в популярных отелях будут распроданы. В связи с этим желающим встретить Новый год на Байкале эксперты советуют заблаговременно бронировать места.

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Байкал зимой каждый год привлекает все больше туристов благодаря уникальной красоте и атмосферным пейзажам. В этом году популярность новогодних туров на озеро возросла на 10%, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

При этом, цены на путевки увеличились на 20% по сравнению с 2023-м. Это связано с подорожанием услуг в отелях и транспортных компаниях. Раннее бронирование позволяет сэкономить до 5%.

Средняя стоимость 4-дневного экскурсионного тура для двоих начинается от 58 тысяч рублей.

Многие путешественники выбирают Иркутск в качестве точки отправления, поскольку билеты туда дешевле, а рейсов больше по сравнению со столицей Бурятии. Кроме того, вдоль западного берега Байкала, от острова Ольхон до Листвянки, самые зрелищные ледяные пейзажи.

По прогнозам, уже к началу декабря места в популярных отелях будут распроданы. В связи с этим желающим встретить Новый год на Байкале эксперты советуют заблаговременно бронировать места.

Пик прозрачности байкальского льда приходится на февраль и март.

Ранее туристы из Петербурга рассказали о поездке в Малайзиюза миллион рублей. На Канарах жители организованно борются с туристами.