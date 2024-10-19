Куда поехать с детьми, чтобы познакомиться с народной культурой

Совсем скоро у многих столичных школьников начнутся осенние каникулы. Куда недалеко от Москвы в эти дни можно отправиться всей семьей, чтобы провести отдых с пользой, узнала «Вечерняя Москва». Мы подготовили обзор мест, где дети и взрослые могут познакомиться с национальной культурой, традициями и старинными ремеслами.

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Будьте как дома

В Сергиевом Посаде создан Дом-музей народных увеселений. Это культурно-образовательное пространство, которое проводит занятия для детей и взрослых. Как отмечают работники музея, его деятельность основана на глубоком знании русской традиционной культуры. Они были получены во время экспедиций, работы с архивами, сотрудничества с другими музеями, стажировок у признанных мастеров традиционных ремесел. Каждую неделю здесь проводят различные тематические мастер-классы. Есть занятия для мам с детьми, где разучивают элементы народных песен и плясок.

Девочек старше семи лет обучают шитью, вышивке, ткачеству поясов, а также рассказывают о народной кухне. Кроме того, здесь устраивают семейные праздники и вечера былин. Все это привлекает внимание гостей к традиционным ценностям, различным формам отечественной национальной культуры и жизненного уклада. За актуальным расписанием мероприятий можно следить на страницах музея в соцсетях. На все занятия необходима предварительная запись.

Адрес: г. Сергиев Посад, мкр-н Семхоз, ул. Институтская, 57.

Со всего мира

В Калужской области находится самый большой этнографический парк-музей России — «Этномир».

Здесь на площади 140 гектаров представлены аутентичная архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт народов практически всех стран мира.

У каждого народа есть собственный этнодвор — своеобразный «культурный заповедник». Здесь работают в ремесленных мастерских, торгуют диковинками в сувенирных лавках, рассказывают интересные истории и факты про историю и традиции разных народов.

Помимо этнографического музея это огромный парк развлечений, где регулярно проводят различные тематические фестивали, а на Масленицу и в Новый год устраивают народные гулянья.

Адрес: Калужская обл., Боровский р-н, д. Петрово.

Сам себе мастер

Наверняка вы когда-нибудь видели лаковые миниатюры. Это традиционное декоративно-прикладное искусство, которое отличается исполнением сложной миниатюрной живописи на изделии, как правило, из папье-маше.

На Федоскинской фабрике лаковой миниатюры, основанной еще в 1795 году, можно познакомиться с историей этого промысла. А закрепить полученные знания можно на мастер-классе. Здесь гости смогут создать свой собственный шедевр на оригинальной шкатулке из папье-маше. Есть у посетителей опыт в рисовании или нет, неважно. Мастер-классы проводят ведущие художники, которые непременно помогут новичкам.

Кроме росписи шкатулок гости могут освоить создание модного аксессуара — броши, украшать которую тоже будет лаковая миниатюра.

Адрес: г.о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская, стр. 10.

Заглянем в избу

Творческое объединение «Новое Старое» с 2008 года работает над созданием Музея северорусской курной избы. Их центральный экспонат — собственно, само такое строение — был привезен из Каргопольского района Архангельской области. Там избу разобрали, бревна пронумеровали и доставили в подмосковное село Воздвиженское. Здесь для дома соорудили каменный фундамент и собрали строение заново. Сегодня гости могут посетить не только саму избу, но и ее двор, амбар, баню по-черному и кузню. Каждую субботу в музее проводят встречи любителей деревянного зодчества. Сообща добровольцы и опытные мастера трудятся над развитием комплекса. Это отличный способ получить опыт в плотницком ремесле. А что может быть лучше для мальчиков, чем учиться тому, что пригодится в жизни? Пока мамы с дочерьми осматривают и изучают окрестности, папы с сыновьями могут освоить новые навыки.

Также в музее проводят ежегодные народные праздники и мероприятия. Информацию о них можно отслеживать на страницах объединения в социальных сетях.

Адрес: Сергиево-Посадский р-н, «Курная изба», с. Воздвиженское.

Дело нескольких веков

«Мануфактура Гарднеръ в Вербилках», появившаяся в 1754 году, предоставляет возможность увидеть процесс производства фарфора. После экскурсии проводятся мастер-классы, на которых можно расписать фарфоровое изделие.

Адрес: Талдомский р-н, п. Вербилки, ул. Забырина, 1А.

ФАКТ

В Московской области зародилось большое количество народных промыслов России. Многие из них до сих пор здесь процветают. Например, в Музее подносов при Жостовской фабрике можно не только узнать историю знаменитой росписи, но и освоить ее азы на мастер-классе. А в Музее богородской игрушки можно познакомиться с этим ремеслом на практике.