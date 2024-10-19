Горный туризм и кадровый дефицит: что обсуждали на форуме TRAVEL HUВ

Развитие горного туризма и кадровый дефицит в туристической отрасли обсудили на форуме TRAVEL HUВ «Содружество – 2024» в Душанбе, передает корреспондент «МИР 24».

Его организаторы – Межпарламентская ассамблея СНГ и Комитет по развитию туризма при правительстве Таджикистана. Основная цель проекта – увеличить туристический поток в страны содружества.

«Мы работаем над улучшениями условий и создаем условия вокруг этих памятников, чтобы привлечь большое количество туристов, путешественников нашей страны. Необходимо отметить, что сейчас по статистическим данным больше 90% туристов, которые приезжают в Таджикистан, это граждане стран СНГ», – рассказал председатель Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Камолиддин Муминзод. «Сегодня Межпарламентская ассамблея делает все, чтобы не только облегчать законодательную работу наших стран, наших парламентов, но и делать ближе наши народы. Туризм на сегодняшний день и делает ближе наши народы. Мы узнаем наши страны, мы знакомимся с культурой стран, традициями, архитектурой, с историей наших стран, с гастрономическими особенностями. Родившийся в наших стенах Межпарламентской ассамблеи TRAVEL HUВ полностью соответствует всем этим требованиям», – отметил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

Форум проходит уже в четвертый раз. В этом году он впервые состоялся в новом – выездном – формате. Раньше все мероприятия принимал Таврический дворец Санкт-Петербурга.