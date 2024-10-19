Краснодарский край стал лидером по бронированиям на зиму

Краснодарский край стал лидером по числу бронирований на этот зимний сезон, составив 32% от всех продаж.

Второе место заняли Кавказские минеральные воды (19%), третье — Подмосковье (10%). Москва и Санкт-Петербург замыкают топ-5 с 9% и 8% бронирований соответственно.

Также популярны Калининград, Дагестан, Казань, Кемеровская область (Шерегеш), горнолыжные курорты Северного Кавказа, санатории Сибири и Урала, Байкал. Многие россияне предпочитают зимние поездки в теплые страны, такие как Африка и Юго-Восточная Азия.