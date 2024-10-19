Экскурсии для школьников стартовали в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи состоялась первая экскурсия для школьников. Одиннадцатиклассникам рассказали о самых интересных профессиях аэропорта, а также провели экскурсию по тем зонам, которые зачастую недоступны обычным пассажирам.

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Школьники узнали о том, чем занимаются инспектор по досмотру, орнитолог аэродромной службы, агент пассажирского обслуживания и оператор погрузочно-разгрузочных работ.

Для максимального погружения в авиационную жизнь экскурсантам раздали посадочные талоны, при помощи которых дети зарегистрировались на «школьный рейс» и проследили путь багажа и побывали в аэродромной службе. После чего школьников познакомили с хвостатым сотрудником аэропорта: служебной собакой по кличке Квентин, которая помогает выявлять запрещенные вещества.

― Профориентационный проект «Билет в будущее» помогает решить сложную задачу выбора карьеры, он объединяет школьников, родителей и работодателей. Благодаря ему школьники смогут лучше ориентироваться в мире профессий и трендах развития профессий будущего, а также осознанно подойдут к выбору своего профессионального пути, ― рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Экскурсии проведут для 110 учеников сочинских школ.

Напомним, стойки регистрации в аэропорту Сочи временно перенесли в другие сектора. Это связано с реконструкцией терминала воздушной гавани.