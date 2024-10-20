В Карелии к 2030 году построят бальнеологический комплекс

В Карелии планируется строительство крупного бальнеологического комплекса «Вереяр» на берегу озера Мунозеро в Петровском поселении Кондопожского района. Ввести объект планируется к 2030 году.

Комплекс расположится по соседству с заповедником «Кивач» и деревней Спасская Губа, сообщает Karelinform.ru со ссылкой на данные регионального Министерства экономики.

Согласно плану, на выделенной территории построят гостиничную инфраструктуру. Кроме того, там появится оздоровительный бальнеологический комплекс на базе минеральных источников с открытыми бассейнами и разными видами бань.

Наряду с этим предполагается обустройство горнолыжных трасс протяжённостью 40 км с системой канатных дорог с подъёмниками. Летом будут доступны пешие и велосипедные маршруты.

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