Пассажиры жалуются на большие очереди в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи сегодня небывалый ажиотаж, даже больше – подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» сравнили его с хаосом.

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«Люди приезжают за 5 часов до вылета, но не могут пройти регистрацию на рейс в течение 1,5–2 часов, потому что на одних и тех же стойках параллельно регистрируют четыре рейса – три рейса “сухих”, это где-то 210 пассажиров, и Boeing 767-300, это как минимум 250. То есть всего 500–600 пассажиров одновременно. Огромная толпа, никак проблема не решается», – рассказала подписчица, у которой родители вылетали рейсом AZUR air в Анталью. Девушка добавила, что представители аэропорта ничего не объясняют.

Между тем в четверг в телеграм-канале воздушной гавани предупреждали, что в ближайшие дни могут быть сложности из-за ремонтных работ. Это подтвердили TourDom.ru в пресс-службе аэропорта:

«В секторе В нашего терминала после окончания летнего сезона продолжилась реконструкция, которая направлена на улучшение качества обслуживания, удлинение багажной ленты и увеличение числа стоек регистрации. Поэтому привычные стойки регистрации перемещены в другие секторы. Мы настоятельно рекомендуем пассажирам прибывать заранее, чтобы пройти все предполетные процедуры без лишних переживаний».

Судя по онлайн-табло аэропорта, существенных задержек рейсов в Сочи сегодня не зафиксировано.

Ранее мы писали, что звезда сериала «Универ», экс-депутат Госдумы и многодетная мать Мария Кожевникова возмутилась обслуживанием в аэропорту Сочи. При высадке из самолета все пассажиры, включая бизнес-класс, в котором летела Кожевникова, были вынуждены добираться до терминала в переполненном автобусе. В аэропорту ответили на претензии актрисы, посоветовав воспользоваться платной услугой «Индивидуальное сопровождение».