Как прошел пляжный сезон в Крыму и чем заняться осенью

Еще на прошлой неделе в Крыму вовсю купались — температура воды была больше двадцати градусов. Но вот «наконец» похолодало и заморосило, и значит — самое время подвести итоги высокого курортного сезона. На полуострове туристов по традиции считают по осени. Несмотря на прифронтовое положение, пляжный сезон прошел успешно, констатировали глава республики Сергей Аксенов и региональное министерство курортов и туризма.

По миллиону в месяц летом

В июне на полуострове отдохнули 750 тысяч человек, в июле — 1,2 миллиона, в августе — 1,4 миллиона и в сентябре — еще 600 тысяч. Итого за четыре пляжных месяца — около четырех миллионов туристов. Всего же с января — более 5,2 миллиона, что на двадцать процентов больше, чем в прошлом году.

61 миллион туристов посетил Крым за последние десять лет.

Около 65 процентов туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24 процентов — по железной дороге и около 11 процентов — по сухопутному коридору через Херсонскую и Запорожскую области.

Почти половина отдыхающих выбрала южное побережье, около 25 процентов — западное, свыше 15 процентов — восточное. Еще около 11 процентов отдыхали в других регионах республики — Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Музыка, цветы и вино осенью

Осень постепенно вступает в свои права, но это не означает, что в это время года в Крыму нечего делать. По словам Сергея Аксенова, продажи на осенний период превышают прошлогодние на пятьдесят, а в некоторых сегментах и на сто процентов.

Наиболее востребованы санаторно-курортный отдых и оздоровление, климатотерапия, пешеходный, гастрономический и культурно-познавательный туризм.

Из ближайших мероприятий — «Зеленый фестиваль» на «Тавриде» 19 октября, где споет «Чайф», и Бал хризантем, который откроется в Никитском ботаническом саду 28 октября. По традиции, в осеннем тренде винный туризм. «Особенным интересом пользуются экскурсии на винные предприятия, где туристы могут поучаствовать в сборе винограда, узнать обо всех процессах производства вина и продегустировать линейку продукции. Спрос на этногастрономические туры растет, как и известность самих предприятий», — отметил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

Новый год как дома

В ноябре — декабре запланирована информационная кампания «Новый год в Крыму как дома!», в рамках которой пройдут Дни Крыма в парке «Зарядье» в Москве, но лучше бронировать места сейчас, что самые предусмотрительные туристы уже и делают. Благо, пока есть предложения на любой вкус — от бюджетных до роскошных — и скидки до 20-30 процентов. Скажем, забронировать на новогодние праздники гостевой дом у моря на западном побережье сейчас можно от пяти тысяч рублей за сутки, а новогодняя ночь в пятизвездочных ялтинских отелях может влететь в несколько сот тысяч. Многие отели и санатории разработали спецпредложения и насыщенные развлекательные программы на все новогодние каникулы, которые продлятся одиннадцать дней — с воскресенья, 29 декабря, до среды, 8 января, включительно. В то же время эксперты отмечают тенденцию к выбору туристами не только шумных, но и уединенных вариантов поближе к природе — например, домиков в лесу или горах с баней или сауной.

Поездки на Новый год в Крым станут одними из самых дешевых среди популярных туристических направлений в России, утверждает Сергей Ганзий. По его информации, полуостров занял второе место после Санкт-Петербурга в рейтинге самых бюджетных популярных направлений в России для поездок на Новый год. Средний чек на новогодние каникулы — 37,5 тысячи рублей без учета транспортных затрат, средняя продолжительность поездки — пять дней, сказал чиновник.

«Золотые пески»

В Крыму не просто считают туристов, но и модернизируют курортную инфраструктуру. По данным минкурортов, в 2024 году в республике открылось три новых гостиничных комплекса на 92 номера. Еще два отеля на 40 номеров откроются до конца года. Всего же после воссоединения с Россией введены в эксплуатацию 72 новых санаторно-курортных и гостиничных объекта на почти четыре тысячи номеров, а также проведена модернизация 568 объектов размещения.

Сейчас на полуострове реализуется ряд проектов, самым масштабным из которых стал круглогодичный морской курорт «Золотые пески», который создадут по поручению Президента России, сообщил Сергей Аксенов. На 226 гектарах между городами Саки и Евпатория возведут 18 круглогодичных отелей уровня 3-5 звезд общей вместимостью 5,3 тысячи номеров, а на береговой линии появится самая длинная набережная в Крыму протяженностью 12 километров.

Особое внимание уделено созданию семейных номеров. Построят около пяти тысяч современных комфортабельных номеров, ориентированных на отдых с детьми, с соответствующей туристской инфраструктурой. Проект реализуют частные инвесторы, а государство вложится в реконструкцию инфраструктуры и создание улично-дорожной сети, газо-, водо- и электроснабжение. Для этого республиканские власти предлагают включить «Золотые пески» в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Планируется, что первых туристов новый курорт примет в 2030 году.

Десять миллионов в год

К этому времени Крым планирует, как в старые советские времена, принимать десять миллионов отдыхающих в год. Чтобы достичь этого показателя, будут развивать те виды туризма, которые не подвержены сезонным колебаниям, — лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, событийный, сельский, экологический, реализовывать программы целевой загрузки санаторно-курортных организаций в низкий сезон, в том числе за счет реабилитации участников специальной военной операции и членов их семей, а также граждан льготных категорий с Донбасса, из Херсонской и Запорожской областей.

Как свидетельствует свежее социологическое исследование министерства курортов и туризма Крыма, уже сейчас целью более 30 процентов гостей полуострова является именно санаторно-курортное лечение. Чисто пляжный отдых на втором месте — 28 процентов. Далее следуют культурно-познавательный и активный виды отдыха — их выбрали 18 и 15 процентов. Ну и в заключение еще одна любопытная цифра из этого исследования: 68 процентов туристов отдыхали в Крыму несколько раз и планируют продолжать эту практику.

Кстати

С мая по сентябрь поезда перевезли в Крым и обратно более трех миллионов пассажиров. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В высокий сезон на полуостров и обратно курсировали 20 пар поездов — восемь из Москвы, два из Санкт-Петербурга и десять из других регионов России. В маршрутную сеть добавились два новых направления: Нижний Новгород — Симферополь и Тольятти — Симферополь.