Новый год на горнолыжном курорте: пять идей, где покататься в России
Для любителей активного отдыха в России есть немало горнолыжных курортов, где можно провести новогодние праздники. Бронировать билеты и отели лучше уже сейчас, ведь в пик сезона мест уже может не остаться. Куда отправиться, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде и встретить Новый год — рассказываем в этой подборке на URA.RU.
1. Красная Поляна (Сочи)
Красная Поляна — это один из самых известных горнолыжных курортов в России, где можно отдохнуть в Новый год. Цены здесь высокие, как и уровень сервиса.
Чем привлекает:
- Отличная инфраструктура;
- Разнообразие трасс для новичков и опытных лыжников;
- Уровень сервиса.
Ски-пасс: на день — от 5000 рублей в высокий сезон.
Проживание: от 7000 рублей за ночь в отеле среднего класса.
2. Шерегеш (Кемеровская область)
Популярный курорт среди сноубордистов и лыжников, предпочитающих фрирайд. Здесь много снега и трассы, подходящие как для любителей, так и для профессионалов.
Чем привлекает:
- Длинный сезон с ноября по апрель;
- Широкий выбор трасс и зон для фрирайда;
- Удивительные виды на сибирскую природу.
Ски-пасс: от 2500 рублей при покупке многодневного абонемента.
Проживание: в новогодние праздники — от 6000 рублей за ночь.
3. Эльбрус и Приэльбрусье (Кабардино-Балкария)
Эльбрус — высочайшая гора в России и Европе, а курорт Приэльбрусье предлагает захватывающие виды и разнообразные трассы для катания. Это отличное место, чтобы встретить Новый год среди снежных вершин.
Чем привлекает:
- Невероятные виды Кавказа;
- Трассы на высоте до 3500 метров;
- Возможности для фрирайда и альпинизма;
Ски-пасс: от 2700 рублей в день при покупке на 7 дней.
Проживание: от 5000 рублей за ночь на Новый год.
4. Домбай (Карачаево-Черкесия)
Домбай — отличный вариант для тех, кто ищет, где отметить Новый год в горах. Курорт известен своими живописными трассами и гостеприимной атмосферой. Здесь можно не только покататься на лыжах, но отведать местной кухни или попариться в бане с видом на горы.
Чем привлекает:
- Умеренные цены по сравнению с другими курортами;
- Широкий выбор трасс для всех уровней подготовки;
- Хорошая погода и долгий сезон.
Ски-пасс: на день — от 2 300 рублей.
Проживание: новогодний период проживания в отеле среднего класса начинается от 5 000 рублей за ночь.
5. Большой Вудъявр (Мурманская область)
Хибины — это идеальное место для тех, кто планирует достаточно бюджетно отдохнуть на Новый год. Этот северный курорт отличается уникальной природой и немноголюдными трассами.
Чем привлекает:
- Невысокие цены и доступное расположение;
- Полярные ночи и возможность увидеть северное сияние;
- Отличный выбор для семейного отдыха.
Ски-пасс: от 2300 рублей в день при покупке на 5 дней.
Проживание: от 4 500 рублей за ночь в новогодние праздники — можно снять номер в отеле или квартиру посуточно.