Новый год на горнолыжном курорте: пять идей, где покататься в России

Для любителей активного отдыха в России есть немало горнолыжных курортов, где можно провести новогодние праздники. Бронировать билеты и отели лучше уже сейчас, ведь в пик сезона мест уже может не остаться. Куда отправиться, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде и встретить Новый год — рассказываем в этой подборке на URA.RU.

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1. Красная Поляна (Сочи)

Красная Поляна — это один из самых известных горнолыжных курортов в России, где можно отдохнуть в Новый год. Цены здесь высокие, как и уровень сервиса.

Чем привлекает:

Отличная инфраструктура;

Разнообразие трасс для новичков и опытных лыжников;

Уровень сервиса.

Ски-пасс: на день — от 5000 рублей в высокий сезон.

Проживание: от 7000 рублей за ночь в отеле среднего класса.

2. Шерегеш (Кемеровская область)

Популярный курорт среди сноубордистов и лыжников, предпочитающих фрирайд. Здесь много снега и трассы, подходящие как для любителей, так и для профессионалов.

Чем привлекает:

Длинный сезон с ноября по апрель;

Широкий выбор трасс и зон для фрирайда;

Удивительные виды на сибирскую природу.

Ски-пасс: от 2500 рублей при покупке многодневного абонемента.

Проживание: в новогодние праздники — от 6000 рублей за ночь.

3. Эльбрус и Приэльбрусье (Кабардино-Балкария)

Эльбрус — высочайшая гора в России и Европе, а курорт Приэльбрусье предлагает захватывающие виды и разнообразные трассы для катания. Это отличное место, чтобы встретить Новый год среди снежных вершин.

Чем привлекает:

Невероятные виды Кавказа;

Трассы на высоте до 3500 метров;

Возможности для фрирайда и альпинизма;

Ски-пасс: от 2700 рублей в день при покупке на 7 дней.

Проживание: от 5000 рублей за ночь на Новый год.

4. Домбай (Карачаево-Черкесия)

Домбай — отличный вариант для тех, кто ищет, где отметить Новый год в горах. Курорт известен своими живописными трассами и гостеприимной атмосферой. Здесь можно не только покататься на лыжах, но отведать местной кухни или попариться в бане с видом на горы.

Чем привлекает:

Умеренные цены по сравнению с другими курортами;

Широкий выбор трасс для всех уровней подготовки;

Хорошая погода и долгий сезон.

Ски-пасс: на день — от 2 300 рублей.

Проживание: новогодний период проживания в отеле среднего класса начинается от 5 000 рублей за ночь.

5. Большой Вудъявр (Мурманская область)

Хибины — это идеальное место для тех, кто планирует достаточно бюджетно отдохнуть на Новый год. Этот северный курорт отличается уникальной природой и немноголюдными трассами.

Чем привлекает:

Невысокие цены и доступное расположение;

Полярные ночи и возможность увидеть северное сияние;

Отличный выбор для семейного отдыха.

Ски-пасс: от 2300 рублей в день при покупке на 5 дней.

Проживание: от 4 500 рублей за ночь в новогодние праздники — можно снять номер в отеле или квартиру посуточно.