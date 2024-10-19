В Челябинской области откроют 637 номеров в новых глэмпингах

В Челябинской области до конца 2024 года откроется 637 номеров в построенных глэмпингах. Как 18 октября губернатор Алексей Текслер заявил на селекторном совещании в Миассе, в основном некапитальные средства размещения создаются в особо охраняемых территориях.

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«Средства федеральной программы привлекли на создание модульных некапитальных средств размещения. В основном стараемся их строит на особо охраняемых территориях. До конца года откроется 637 номеров, В ходе модернизации музея-заповедника "Арикаим" открыли 43 модульных номера», — рассказал Текслер.

Региональные власти в турсфере поставили перед собой три приоритета. Среди них есть увеличение номерного фонда, создание инфраструктуры, развитие точек притяжения. По линии нацпроектов область привлекла более 300 миллионов рублей, которые потрачены на модернизацию точек притяжения и создание новых. В результате туристы с начала года совершили 950 млн поездок. В гостиницах зафиксировали более 900 тысяч размещений. Путешественники оставили в регионе 20 млрд рублей, потраченных на оплату туруслуг. Показатель в сравнении с 2023 годом увеличился на 40%, отметил Текслер.

Совещание на площадке горнолыжного курорта «Солнечная долина» прошло под председательством министра экономического развития Максима Решетникова. Текслер рассказал о начале работ по развитию центра «Аджигардак», в который до 2028 года будет инвестировано порядка 60 млрд рублей. В ответ на поручение Решетникова следить за безопасностью на горнолыжных курортах глава области отметил, что данный вопрос решается в двух направлениях: со спасательными службами и медиками.